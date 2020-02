Locatelli a DAZN: “L’addio al Milan? La società non credeva in me”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha parlato anche del suo addio al Milan: “Avevo bisogno di cambiare aria. La società non credeva in me, me l’ha fatto capire. I primi mesi in Emilia sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata. Poi mi è scattato qualcosa e ora cerco di non sbagliare più, soprattutto sul piano dell’atteggiamento, durante la settimana e in partita. In ogni caso, vorrei tornare in una grande squadra, sono ambizioso. Non so quanto mi ci vorrà, spero di andarci al più presto, ma non faccio viaggi mentali. Penso solo al presente e a dare il massimo in ogni allenamento”.