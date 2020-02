Longo a Sky Sport: “Vedo passi in avanti, giocato buona partita”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il tecnico del Torino Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita col Milan. “Posso ritenermi soddisfatto per lo spirito, la squadra non si è mai disunita, ha cercato di restare sempre attaccata al match. E’ stato un aspetto positivo di questa partita, siamo consapevoli di dover migliorare altri aspetti“.

Sulla salvezza: “Le tabelle non mi piacciono, siamo realisti, la nostra squadra è nella bagarre e siamo consapevoli di dover andare a battagliare per raggiungere al più presto quello che per noi è diventato un obiettivo“.

Sul momento: “Vedo passi avanti anche grazie alla disponibilità dei giocatori e sono fiducioso“.