Roberto Mancini: "Il Milan è una squadra in crescita, su Ibra dico che..."

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, durante l’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dell’attuale situazione rossonera: “Il Milan ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri. In questo modo, una squadra non può infatti avere una base solida. Nel loro caso, bisognerebbe ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter. Ibrahimovic? È un grande campione. Ha la sua età, ma, quando gioca, lo sa fare ancora molto bene. Credo che lui sia stato in assoluto uno dei giocatori più forti al mondo”.