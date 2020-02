43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nell’ultimo periodo si è parlato di un possibile ritorno di Thiago Silva al Milan. A tal proposito, Marquinhos, ex difensore della Roma, da anni al Psg, da detto la sua: “Ha mostrato in campo che è ancora a livello per il PSG. Anche se ha 35 anni gioca a un livello altissimo. E’ un amico per me, mi ha aiutato a migliorare. Se potessi scegliere io, certo che vorrei che restasse”