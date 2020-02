Massara a Rai Sport: “Stasera partita importante, vogliamo raggiungere la finale”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Ci aspetta una partita importante, la Coppa Italia è una competizione che ci interessa molto. Dobbiamo cercare di raggiungere la finale. Quella contro la Juve è una gara di grande tradizione, giochiamo davanti a un pubblico meraviglioso. Vogliamo superare il turno, questa è una partita che si gioca in due atti. Stasera dobbiamo fare una buona prestazione, in linea con quella del derby, ma con un risultato diverso. Dobbiamo dare il meglio perché la Juve è una squadra molto forte. Le partite saranno tutte importanti da qui alla fine. Questa è una competizione diversa, ma abbiamo ancora tante partite da giocare in campionato. Siamo in rimonta e vogliamo proseguire così. Ibrahimovic? Sta facendo cose straordinarie, sarà lui a decidere se proseguire o meno. Siamo felici di averlo con noi, è un campione e fa sempre la differenza”.