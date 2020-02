33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Alla fine di queste prime cinque partite del girone di ritorno la squadra rossonera ha totalizzato dieci punti, con una media di due punti a partita.

Questo dato ci fa capire come la squadra, pur con i suoi limiti, necessitasse solo di qualche innesto d’esperienza e carisma per esprimersi su buoni livelli. Aumentano dunque i rimpianti per quella che sarebbe potuta essere la stagione, con un inizio di campionato differente.