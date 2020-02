Milan: domani a Firenze prima tappa di un mese delicato per i rossoneri

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

“Dobbiamo vincere più partite possibili, poi vedremo dove arriveremo”. Attraverso queste parole, Stefano Pioli suona la carica al suo Milan in vista dell’importante trasferta di Firenze di domani sera contro la Fiorentina. La sfida del “Franchi” sarà la prima tappa di un mese che casca a pennello con la frase sopracitata dell’allenatore rossonero.

Per il Milan, infatti, i prossimi trenta giorni saranno fondamentali per provare a svoltare in meglio la stagione. Dopo la gara con i viola, i rossoneri avranno Genoa, Lecce, Roma e Spal in campionato: partite in cui è severamente vietato sbagliare, perché darebbero una forte spinta alle ambizioni europee del diavolo.

Campionato ma non solo. Il Milan, tra due settimane, sarà impegnato nella “mission impossible” all’Allianz Stadium contro la Juventus, dove si giocherà la qualificazione alla finale di Coppa Italia, dopo il contestato pareggio ottenuto a San Siro, che di certo non favorisce i rossoneri.

Dopo questo filotto di partite, la squadra di Pioli dovrà affrontare un vero e proprio tour de force, contro Lazio, Juve e Napoli. Gare piuttosto complicate. Ecco perché allora, il Milan non può assolutamente sbagliare questo mese: serve fieno da mettere in cascina, cominciando già dall’insidiosa trasferta di Firenze.