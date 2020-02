30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Continuano le voci sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno è stato intervistato ai microfoni di RTL: ” Io al PSG? Per ora non immagino nulla”. Tra le varie suggestioni per Allegri sembra ci sia anche un possibile ritorno al Milan. Al momento però restano solo semplici voci di mercato.