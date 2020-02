33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In questa stagione il Milan ha ricevuto sempre tantissimo calore e supporto da parte dei propri tifosi, sia in casa che in trasferta. San Siro viaggia ad una media di 50000 spettatori circa a partita, ma anche fuori casa i milanisti sono sempre presenti. E sarà così anche domani sera a Firenze, dove sono attesi all’incirca 2000 tifosi, con il settore ospiti del Franchi sold out.