Milan: andata e ritorno a confronto dopo sei giornate

Un punto che sta stretto al Milan, quello guadagnato ieri sera, soprattutto per la maniera con il quale è maturato. Ma guardando il lato positivo, i rossoneri continuano nella conquista di punti in questo girone di ritorno. Rispetto all’andata, infatti, i rossoneri hanno conquistato cinque punti in più dopo le prime sei giornate di campionato.

Il Milan di Giampaolo ottenne solo sei punti in sei partite, vincendo solamente contro Brescia e Verona. Il diavolo di Pioli e di Ibrahimovic, invece, hanno vinto contro Udinese, Brescia e Torino e hanno pareggiato con Verona e Fiorentina. L’unica sconfitta di questo 2020 rimane quella bruciante, subita in rimonta, nel derby contro l’Inter.