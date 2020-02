36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nella statistica dedicata ai gol realizzati su cross il Milan è la peggior squadra della Serie A. Sono 19, in media, i cross effettuati a partita (sia su azione che da palla inattiva), ma in appena due situazioni sono stati convertiti in rete.

Sicuramente un aspetto da migliorare per i ragazzi di mister Pioli.