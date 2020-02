Milan: Bennacer il signore in giallo, dodicesima ammonizione

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ismael Bennacer si sta rivelando uno dei punti di fermi di questo Milan in questa stagione. L’algerino mette a disposizione della squadra visione, corsa e tanta grinta, forse troppa. Infatti, l’ammonizione di ieri sera è la dodicesima in diciannove partite.

Bennacer, quest’anno è già stato squalificato due volte per somma di ammonizioni. Sicuramente lui dovrà controllare meglio la sua foga ma è anche vero però, che i cartellini presi in questo campionato, in più di un’occasione sono stati davvero esagerati.