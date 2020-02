36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lucas Biglia è alle prese con l’ennesimo infortunio, che lo terrà fuori dal campo per almeno un mese. Si tratta dell’ottavo infortunio in due anni e mezzo al Milan per lui. L’argentino ha giocato 525 minuti in questa stagione: anche Ibrahimovic, arrivato a gennaio, ha giocato più di lui (540 minuti).