Milan, un’altra italiana sulle tracce di Jack Bonaventura

La Roma non è l’unica squadra interessata a Giacomo Bonaventura. Secondo quanto riportato da SportMediaset, anche la Fiorentina sarebbe intenzionata a farsi avanti per il fantasista classe ’89 che, salvo colpi di scena, non rinnoverà con il Milan e potrà quindi essere prelevato a parametro zero. Il club gigliato aveva già iniziato a seguire il numero 5 dei rossoneri, che nella stagione in corso ha al momento collezionato 17 presenze e 3 gol, durante la sessione invernale di mercato.