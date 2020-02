26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Brutta tegola per il Milan di Pioli, che per la trasferta di domani sera a Firenze dovrà fare a meno dell’infortunato Kjaer. Come sottolineato oggi dal tecnico in conferenza stampa, l’ex Atalanta non verrà nemmeno convocato, ma resterà a Milano per recuperare. Al suo posto dovrebbe giocare Mateo Musacchio, con Gabbia che scalpita in panchina per una maglia da titolare.