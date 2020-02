Milan, due diffidati contro il Torino

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lunedì sera (ore 20.45) il Milan affronterà il Torino a San Siro. Sfida importantissima per i rossoneri, che in caso di vittoria potrebbero avvicinarsi alla zona-Europa. Sono due i diffidati nella squadra di Pioli: Romagnoli e Musacchio. Qualora fossero ammoniti, salterebbero la partita contro la Fiorentina di sabato prossimo.

Romagnoli sarà regolarmente in campo contro il Torino: il capitano è l’unico rossonero a non aver saltato neanche un minuto in stagione. Discorso diverso per Musacchio: lo spagnolo dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina, con Kjaer favorito per un posto da titolare.