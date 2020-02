36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan Femminile non si ferma più. Oggi pomeriggio, le ragazze di Maurizio Ganz hanno infatti vinto quattro a zero sul campo del Tavagnacco, centrando, di fatto, il loro quinto successo consecutivo in campionato. Le reti sono state realizzate da Tucceri, Giacinti (rigore), Björg Þorvaldsdóttir e Tamborini. Per effetto di quest’ultimo risultato, le rossonere salgono al secondo posto della classifica. Il tutto in attesa del match tra la Fiorentina e il Sassuolo.