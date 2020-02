26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

E’ arrivata oggi l’ufficialità: Matteo Gabbia ha prolungato il suo contratto fino a giugno 2024. Il giovane difensore ha poi pubblicato un post su Instagram per annunciare il rinnovo con il Milan: “La storia continua. Un grazie speciale alla mia famiglia per il supporto e alla società per la fiducia. Sono onorato”.