Milan-Genoa senza i 50mila previsti dal pubblico

Domenica alle 12:30 si giocherà Milan-Genoa. A San Siro, però, non sarà presente il pubblico a causa dell’ordinanza che vede il match disputarsi a porte chiuse a causa dell’allarme per il coronavirus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le presenze previste allo stadio erano almeno cinquantamila, ai quali il Milan ha già comunicato di aver avviato le procedure per il rimborso dei biglietti.