Il Genoa non è una squadra da sottovalutare, infatti nonostante il suo terzultimo posto in classifica, il Grifone è la squadra che ha ottenuto più punti in percentuale nel 2020. Con 50% di punti conquistati (11 su 22), i rossoblu sono primi in questa speciale classifica, il Milan si trova al terzo posto con il 41,7%, cioè 15 sui 36 complessivi. Tra i due club si inserisce il Verona con il 45,7% (16 su 35).