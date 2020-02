17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il difensore danese Kjaer non ci sarà nella sfida di domenica a San Siro contro il Genoa. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il problema al flessore della coscia sinistra, accusato nella sfida contro il Toro, ha costretto Pioli a non convocarlo nella sfida contro il Grifone. Il danese salterà anche il match contro la Juve a Torino, si spera nel suo ritorno per la sfida contro il Lecce, in programma il 9 marzo.