Milan-Genoa, la probabile formazione: Begovic al posto di Donnarumma. Gabbia ancora titolare

Il Milan affronterà il Genoa domenica alle 12.30 a San Siro. I rossoneri vogliono ritrovare la vittoria dopo il pareggio beffardo di Firenze, e per farlo Pioli dovrebbe affidarsi ancora una volta ai migliori uomini a disposizione.

In porta giocherà Begovic dal primo minuto al posto di Donnarumma, che non è ancora al meglio dopo la botta alla caviglia rimediata contro la Fiorentina. In difesa dovrebbe giocare ancora Conti a destra, mentre Gabbia è favorito su Musacchio per una maglia da titolare. Confermati ovviamente sia Romagnoli che Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il centrocampo ed il reparto offensivo, Pioli dovrebbe confermare gli stessi scesi in campo a Firenze: Kessie e Bennacer in mediana, con Rebic, Calhanoglu e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic.