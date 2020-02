Milan-Genoa, tanti gli ex tra i due club

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

I rossoneri ospiteranno il Genoa a San Siro nell’anticipo delle 12:30 di domenica 1 marzo. I rapporti tra il Diavolo e il Grifone sono sempre stati positivi, soprattutto in sede di mercato, dove numerosi calciatori hanno vestito entrambe le maglie.

L’ultimo in ordine cronologico è lo spagnolo Suso, sicuramente tra i meno rimpianti. Tra gli ex troviamo anche Panucci, vestì la maglia rossoblu dal ’91 al ’93, per poi passare al Milan fino al ’96.

Tra gli altri troviamo: Cristian Zapata, Luca Antonelli, Andrea Bertolacci, Kucka, Kaladze, Merkel, Braglia, Taarabt, Laxalt, Niang, Cerci, Boateng, El Shaarawy e tanti altri.