Dopo la prelazione per gli abbonati e la prelazione per i possessori della carta Cuore Rossonero, è iniziata oggi la terza fase di vendita dei biglietti per Milan-Juventus di campionato, in programma a metà aprile (data e ora ancora da confermare). Tutti i tifosi rossoneri potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti.