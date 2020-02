Milan-Juventus, saranno cinque i diffidati in campo per i rossoneri

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Milan che questa sera dovrà fare attenzione ai cartellini gialli, infatti Stefano Pioli manderà in campo cinque diffidati.

Come confermato dalla federazione, le ammonizioni non verranno azzerate, quindi in caso di cartellino giallo scatterà la diffida nella sfida di ritorno all’Allianz Stadium.

Si tratta di Ibrahimovic, Kjaer, Castillejo, Theo Hernandez e Rebic, che dovranno fare attenzione questa sera.

Nella Vecchia Signora ci sono solamente due giocatori a rischio: Matuidi e Higuain.