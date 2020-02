36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Rafael Leao è ormai diventato un giocatore molto importante per Pioli e per il Milan. Il calciatore è stato protagonista di una diatriba tra Sporting Lisbona e Lille.

I portoghesi hanno chiesto alla FIFA un rimborso di 45 milioni di euro per la risoluzione del contratto che Leao attuò quando il club lusitano era in crisi finanziaria per passare al Lille. La FIFA, però, ha rifiutato il ricorso della società di Lisbona.