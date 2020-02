26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in occasione della sessione estiva di mercato, il Milan avrebbe deciso di non vendere Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Gli altri, qualora arrivassero offerte interessanti, potrebbero invece partire. Sarebbero quindi a rischio cessione anche Gianluigi Donnarumma, che a fine stagione dovrà discutere del rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi, e Alessio Romagnoli.