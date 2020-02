Milan, Pioli: “Orgoglioso della squadra, un po’ meno di altre cose. Rigore? Calabria era girato”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Pioli è stato intervistato da Rai Sport al termine del match contro la Juve: “Avevo chiesto ai miei giocatori di uscire dal campo senza rimpianti. Sono molto orgoglioso di loro e penso che anche i tifosi lo siano. Penso che meritavamo la vittoria. Mi sono arrabbiato per il fallo non fischiato su Ibra, da cui poi è partita l’azione del pareggio. Non c’era rigore, Calabria era girato. Sono confuso, non capisco più quali siano falli di mano da rigore e quali no. Sono orgoglioso della squadra, un po’ meno di altre cose“.