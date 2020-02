Milan Primavera: domani primo match point della stagione contro la Spal

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Test decisivo per la Primavera di Federico Giunti. Domani pomeriggio, al Vismara arriva la Spal, seconda della classe. Il Milan fino a questo momento è rimasto imbattuto nel girone e, in caso di tre punti, otterrebbe la matematica promozione in Primavera 1.

Infatti, a cinque gare dal termine del campionato, sono ben dieci le lunghezze tra i rossoneri e i ferraresi. Con il successo, il Milan porterebbe il proprio vantaggio a tredici punti sulla Spal. La squadra di Giunti, dunque, avrà il primo match point stagionale: ghiotta occasione per chiudere definitivamente il discorso promozione.