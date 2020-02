30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sabato alle 15 sul campo del Centro Sportivo Vismara, il Milan sfiderà la Spal, seconda classificata nel campionato Primavera 2 proprio dietro ai rossoneri.

La squadra di Federico Giunti ha totalizzato per ora 15 vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta dunque in caso di risultato pieno potrà festeggiare con quattro giornate d’anticipo la promozione in Primavera 1.