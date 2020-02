Milan, Raiola: “Donnarumma vuole la Champions con il Milan. Bonaventura? Momento difficile”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Al termine della semifinale di andata di Coppa Italia, c’è stato spazio anche per le dichiarazioni di Mino Raiola: “Donnarumma? Non è il momento per parlare del rinnovo. Sta bene, è tranquillo e ha un contratto. Ha l’obiettivo di cercare di entrare in Champions con il Milan se possibile. E’ importante per lui e per il Milan, poi ci saranno gli Europei. Bisogna anche vedere cosa vuole fare il Milan“.

Il famoso procuratore ha parlato anche di Bonaventura: “Sta passando un momento difficile, non si può discutere la qualità di Bonaventura”.