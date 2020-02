Milan: Rebic capocannoniere, clamorosa esplosione del croato

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Grazie alla rete siglata contro la Fiorentina, Ante Rebic sale a quota sette reti stagionali, diventando capocannoniere del Milan. I viola sono la sua sesta vittima, che si aggiunge a Torino, Juve, Inter, Brescia e Udinese al quale ha siglato una doppietta. Dietro di lui rimane Theo a quota sei e Calhanoglu, sull’ultimo gradino del podio, con cinque reti.

La cosa piacevolmente sorprendente di questo dato, in ogni caso, rimane la clamorosa esplosione della punta ex Eintracht Francoforte. Prima della gara contro l’Udinese, Rebic era considerato un oggetto misterioso della campagna acquisti estiva, tanto da essere sul piede di partenza verso un ritorno in Germania. Dopo la doppietta ai friulani, ecco la metamorfosi: da oggetto misterioso a giocatore determinante per il diavolo. Ante Rebic ha conquistato tutto il popolo rossonero.