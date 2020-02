26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il 2020 di Ante Rebic in maglia rossonera è iniziato nel migliore dei modi. 7 gol in 8 partite e tante prestazioni degne di nota. I gol segnati, inoltre, gli hanno permesso di essere al momento secondo in una particolare classifica: l’ex Eintracht è infatti il secondo miglior marcatore croato della storia rossonera. Davanti a lui, manco a dirlo, c’è l’attuale dirigente rossonero Zvonimir Boban, che ha voluto fortemente portare Rebic in Italia la scorsa estate.