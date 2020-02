Milan, impossibile arrivare a Camavinga. Ecco perché

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan si ritira dalla corsa a Eduardo Camavinga. Secondo quanto riferito da Marca, il centrocampista classe 2002 sarebbe diventato un obiettivo concreto del Real Madrid. Sempre stando al quotidiano spagnolo, per arrivare al centrocampista al momento in forza al Rennes, i Blancos sarebbero intenzionati a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. A oggi, in ogni caso, il club francese sarebbe disposto a cedere il proprio pezzo pregiato, che interessa anche alla Juventus e al Manchester City, per non meno di 100 milioni di euro.