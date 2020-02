Milan, Romagnoli sempre in campo da agosto

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Alessio Romagnoli è l’unico milanista a non aver saltato neanche un minuto in questa stagione. Il difensore ha giocato tutti i minuti delle prime venticinque giornate di Serie A. Oltre a lui sono soltanto undici i giocatori ad avere questo primato in campionato: Strakosha, Musso, Audero, João Pedro, Dragowski, Sirigu, Skorupski, Silvestri, Berisha, Sabelli e Faraoni.

Romagnoli, inoltre, ha giocato anche nelle tre partite di Coppa Italia disputate fino a questo momento. Il capitano del Milan non conosce turnover e, anche a causa dei numerosi infortuni nel reparto difensivo rossonero, è ormai insostituibile.