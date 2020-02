Missione compiuta: la Primavera stende la SPAL e torna in massima serie

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La Primavera ce l’ha fatta. Grazie alla vittoria per tre reti a uno ottenuta al Vismara, contro i pari età della SPAL, i ragazzi di Federico Giunti hanno vinto con quattro giornate d’anticipo il campionato Primavera 2, centrando la promozione in massima serie. Decisivi, ai fini del risultato finale, sono stati i gol di Colombo (18′), di Olzer (22′) e di Sala (49′ pt). La rete degli estensi, che nella ripresa si sono resi pericolosi in più di una circostanza, è stata firmata da Babbi al 65′. I baby rossoneri, che hanno raggiunto l’obiettivo stagionale senza rimediare sconfitte, erano retrocessi al termine della scorsa annata.