Milan-Torino, la probabile formazione

Domani sera (ore 20.45) il Milan affronterà il Torino nel posticipo della 24esima giornata. Pioli dovrebbe confermare lo stesso undici sceso in campo in Coppa Italia contro la Juventus: 4-2-3-1 (o 4-4-1-1) con Donnarumma in porta, difesa composta da Theo, Romagnoli, Kjaer e Calabria. Confermati Kessie e Bennacer in mezzo, anche a causa della mancanza di vere alternative in quel ruolo, considerando gli infortuni di Biglia e Krunic. Alle spalle di Ibrahimovic ci saranno Rebic, Calhanoglu e Castillejo.