Milan-Torino, Longo: “Affrontiamo un Milan in salute che ha superato i problemi di inizio stagione”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Moreno Longo, nuovo allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di lunedì sera contro il Milan: “Giocheremo contro una squadra in salute che ha raccolto meno di quanto proposto. Siamo consapevoli di affrontare un Milan che ha superato i problemi che aveva inizialmente grazie al lavoro di Pioli e all’arrivo di Ibrahimovic. Lo svedese attrae spesso un paio di difensori su di lui, noi abbiamo prestato attenzione anche a questo particolare”.