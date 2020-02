Milan-Torino, le pagelle: Romagnoli insuperabile, Rebic letale. Male Paquetá

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

GIANLUIGI DONNARUMMA 6 – Nelle poche circostanze in cui viene chiamato in causa, risponde presente.

DAVIDE CALABRIA 5.5 – Dopo un primo tempo nel complesso passabile, nella ripresa è discontinuo in fase difensiva. Davanti, invece, appare troppo timido.

SIMON KJAER 6 – Attento e concentrato, fa abbastanza bene il suo dovere. Esce a fine primo tempo per un problema fisico.

Dal 43′, MATTEO GABBIA 6.5 – Al suo esordio in Serie A, è autore di importanti interventi.

ALESSIO ROMAGNOLI 7.5 – Non sbaglia quasi nulla, annulla Belotti e trasmette sicurezza al pacchetto arretrato.

THEO HERNANDEZ 5.5 – In fase offensiva, è meno preciso del solito. Non sempre è puntuale in fase di copertura.

SAMU CASTILLEJO 6.5 – Corre per tutto il match, ripiega con continuità e firma l’assist per il gol di Rebic. Sotto porta non è lucido, ma è comunque molto utile.

FRANCK KESSIE 6.5 – Tiene bene la posizione, recupera un buon numero di palloni e protegge la retroguardia.

ISMAEL BENNACER 6.5 – Dopo un avvio leggermente altalenante, sale in cattedra e abbina qualità e quantità.

ANTE REBIC 6.5 – Nel primo tempo, si muove molto, è spesso pericoloso e trova un gol importante e decisivo. Cala un po’ nella seconda frazione di gara.

Dall’87’, RAFAEL LEAO s.v. – Ha pochi minuti per incidere.

LUCAS PAQUETA’ 5 – Si applica, ma sbaglia molti palloni e non è concreto. Non fa quasi mai la cosa giusta.

Dal 67′, GIACOMO BONAVENTURA 6 – Entra in campo con il piglio giusto, non perde palloni e si muove bene.

ZLATAN IBRAHIMOVIC 6 – Sebbene non brilli, fa salire la squadra, fa a sportellate con i difensori avversari e vince molti duelli aerei.

ALL. STEFANO PIOLI 6.5 – Il suo Milan vince con merito, gioca con intensità e svolge bene le due fasi. Riuscirà a continuare su questa strada?