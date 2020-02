Verso Milan-Torino, ecco chi dovrebbe sostituire Calhanoglu

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, salvo colpi di scena, dovrebbe essere Lucas Paquetá a prendere il posto di Hakan Calhanoglu in occasione del match di stasera, valido per l’ultimo posticipo della 24ma giornata del campionato in corso. Il fantasista brasiliano, che sarà chiamato a riscattare una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento a dir poco deludente, dovrebbe agire alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. I due esterni alti, invece, dovrebbero essere Samu Castillejo e Ante Rebic.