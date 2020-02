26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, per la gara di stasera tra Milan e Torino, sono attesi circa 45.000 spettatori. Il quotidiano milanese sottolinea come tale numero sia dovuto al fatto che il popolo rossonero, dopo le buone prestazioni offerte dagli uomini di Stefano Pioli in queste ultime settimane, sia tornato a sperare in un finale di stagione soddisfacente.