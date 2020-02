Milanello, giornata di test atletici per i rossoneri

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Questa mattina i rossoneri hanno svolto il secondo allenamento settimanale, in vista del prossimo match di Serie A in programma alle 12:30 di domenica 1 marzo a San Siro, dove il Milan ospiterà il Genoa.

Mattinata a Milanello iniziata con l’attivazione muscolare in palestra per tutto il gruppo, per poi uscire sul campo centrale e svolgere la serie di test atletici in programma oggi.

Per domani è previsto un solo allenamento mattutino, con l’appuntamento fissato per la colazione.