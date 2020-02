Milanello, i rossoneri preparano la trasferta di Firenze

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Continuano gli allenamenti del Milan in vista della delicata trasferta di Firenze. La squadra si è ritrovata per la colazione nella Club House, subito dopo rossoneri sono scesi negli spogliatoi per poi iniziare il lavoro in palestra con una serie di esercizi finalizzati all’attivazione muscolare. A seguire la squadra si è divisa in due gruppi; il primo, composto dai giocatori impiegati contro il Torino, ha continuato con un lavoro di recupero sempre in palestra a cui sono seguiti degli allunghi sul campo. Il secondo gruppo ha lavorato sul campo per proseguire il lavoro con il pallone.

Domani il diavolo è atteso da una sola seduta di allenamento nel pomeriggio.