Dopo i test fisici effettuati dal Milan nella giornata odierna, la squadra tornerà ad allenarsi domani a Milanello in vista del match di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Genoa. Il ritrovo è previsto per colazione al centro sportivo di Carnago: in programma un solo allenamento mattutino.