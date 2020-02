33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La squadra ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello, dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli a seguito della partita contro la Fiorentina. Dopo pranzo, i rossoneri hanno iniziato con il lavoro in palestra per l’attivazione muscolare. Successivamente i giocatori si sono spostati sul campo centrale per il lavoro atletico, seguito da esercizi con il pallone e partitella finale. Ad assistere all’allenamento erano presenti oggi Paolo Maldini e Frederic Massara.