Moviola: ancora dubbi sul fallo di mano di Calabria, Rebic rischia grosso su Cuadrado

Milan-Juventus, gli episodi da moviola

Sui principali quotidiani sportivi, l’argomento del giorno è sicuramente la moviola di Milan-Juventus, caratterizzata da episodi controversi che hanno provocato polemiche su polemiche. Per la Gazzetta dello Sport, il rigore provocato dal tocco di mano di Calabria rimane ancora in forte dubbio: è vero che il braccio largo aumenta il volume del corpo, ma il terzino del Milan ha qualche attenuante: la distanza è molto ravvicinata ed è girato di schiena al momento dell’impatto. Mentre la sbracciata di Rebic su Cuadrado poteva rischiargli caro ma Valeri grazia il croato.

Per il Corriere dello Sport, invece, la decisione sul rigore di Calabria appare sostanzialmente corretta, e si sottolinea come sia stata giusta la decisione di utilizzare il supporto del VAR per decretare il calcio di rigore. Inoltre, si fa chiarezza sui cartellini. Giusto il giallo a Ibra che ha colpito De Ligt con una manata che gli farà saltare il ritorno poiché diffidato e giusta l’espulsione di Theo Hernandez. Sembrava ci fossero gli estremi per il rigore anche sulla manata di Theo su Cuadrado, ma non è stato sanzionato il fallo.