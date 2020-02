NY Times – Brocchi: “L’obiettivo è vedere giocare il Monza a San Siro contro il Milan”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il New York Times ha realizzato un servizio sul Monza di Berlusconi, club ormai vicinissimo alla promozione in Serie B. All’interno del reportage è presente una dichiarazione di Cristian Brocchi, attuale allenatore della squadra ed ex giocatore (e allenatore) del Milan: “L’obiettivo è vedere giocare il Monza a San Siro contro il Milan. Devo la vita a Berlusconi e a Galliani. Ti fanno sentire speciale e apprezzato. Berlusconi mi chiama prima delle partite, gli piace conoscere lo stato della squadra, ha carisma e sa trovare le parole giuste”.