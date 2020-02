Panchina Milan, potrebbe tornare di moda il nome di Spalletti

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, qualora a fine stagione Stefano Pioli non venisse confermato, il Milan potrebbe effettuare un nuovo tentativo per Luciano Spalletti. La società di Via Aldo Rossi aveva provato a ingaggiare il tecnico toscano anche dopo l’esonero di Marco Giampaolo, ma l’operazione non è andata in porto in quanto l’ex allenatore della Roma, che è sotto contratto con l’Inter fino al 2021, non aveva trovato l’accordo con i nerazzurri in merito alla buonuscita. Il quotidiano piemontese ha accostato alla panchina rossonera anche Simone Inzaghi, Marcelino e Andriy Shevchenko.