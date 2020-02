Pioli a Milan TV: “Vittoria molto importante. Paquetà? Ha fatto bene, deve credere nelle sue qualità”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo la partita vinta per 1-0 contro il Torino, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha detto la sua ai microfoni di Milan TV. Le sue parole: “Tutte cose positive, la prestazione l’abbiamo fatta bene nel primo tempo e nel secondo tempo dovevamo chiuderla. Sicuramente una partita di buon livello”

Sui subentrati: “Credo che debba essere così, ci mancherebbe altro. Io devo fare delle scelte e far parte di un gruppo significa anche accettare le scelte. Chi viene chiamato in causa non deve essere da meno. Ora dobbiamo recuperare bene ma siamo stati 8 giorni molto duri: abbiamo preso una mazzata nel derby ma i ragazzi sono riusciti a rialzarsi con due prestazioni importanti. Dobbiamo prepararci bene per Firenze e provare a vincere”.

Sul risultato: “La squadra è stata attenta e ha concesso veramente poco. È una cosa molto positiva, purtroppo non siamo riusciti a raddoppiare, ma vincere di misura è importante”.

Sui calci d’angolo: “Credo che piano piano stiamo migliorando anche lì, dobbiamo essere ancora più attenti e determinati. Possiamo essere pericolosi perché abbiamo aumentato i cm in campo”.

Su Paquetá: “Veniva da un periodo in cui non giocava dall’inizio. Poteva determinare meglio ed essere più preciso ma ha fatto una bella gara. Deve credere nelle sue qualità come ci credo io, è importante farsi trovare pronti”.