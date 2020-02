50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Oggi pomeriggio, in occasione della gara valida per la 17ma giornata di Primavera 2, il Milan di Federico Giunti ha vinto tre a zero sul campo dei pari età del Parma. Decisivi, ai fini del risultato finale, sono stati i gol di Olzer (rigore), Tonin e Frigerio. Grazie a questo successo, i baby rossoneri sono sempre più vicini alla qualificazione in Primavera 1.